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2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı

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II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, İsrail ordusu tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı. Sinvar'ın elindeki sopayla drona vurduğu anları taklit eden Osmanoğlu, görüntüler üzerinden kendisine tepki gösterenlere sert sözlerle yanıt verdi.

İsrail ordusunun bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarına ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

SİNVAR'IN SON ANLARI CANLANDIRDI

Koltukta oturduğu sırada kendisine doğru yaklaşan drona elindeki sopayla vurmaya çalışan Sinvar'ın o anları büyük ses getirirken II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun katıldığı bir etkinlikte canlandırdığı görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BRE CAHİLLER..."

Osmanoğlu'nun alay eder gibi tavır takındığını iddia eden çok sayıda kullanıcı tepki yorumları yağdırdı. Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Osmanoğlu ise gelen eleştirilere X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Osmanoğlu "Bre Cahiller! Geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimize Destek Platformunun düzenlemiş olduğu Filistin gecesine katılım gerçekleştirdim.

"SOPA FIRLATARAK CİHADA DEVAM ETMİŞTİR"

Katılımcılar arasında Şehid İsmail Heniyye'nin oğlu, Hamas Hareketi Ofisi ve Yahya Sinvar'ın Sekreteri, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz , İhvan Hareketi'nden Muhammed Mursi'nin Hocası ünlü alim Abdulhalik eş-Şerif, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri vardı. Programda Şehid Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadetine dair bir canlandırma köşesi hazırlandı. Şehadeti bir Ümmete ilham olan Rahmetli Sinvarı son anlarında hâla bir drone sopa fırlatarak Cihada devam etmiştir. Maksadımız kendisinin hatırasını yaşatmaktır.

Dünyada Zulümün, Adaletsizliğin bu kadar kol gezdiği devirde bir şekilde oradaki insanlara destek olabilmek adına yaptığımızı , bazı kesimler başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Kendileri çekirdek çitlemeye devam edebilir , malum kahve zincirlerine gidip bu zulüme alkış tutabilirler. Ne diyelim it ürür kervan yürür.

BEN ŞAHSIMDA OSMANLIYIM VE OSMANLI OLARAK HER YERDE HER PLATFORMA BU ZULÜM BİTENE KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM."

2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı

2. Abdülhamit'in torunu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarını canlandırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Yahya Sinvar Kayıhan İsrail Güncel Hamas

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Yorumlar (18)

Murat Ülger:

Dedelerinde Arapların izinden gittiği için koskoca imparatorluğu çökertti. İnsan tarih okuyup ders almazsa ahanda bunun gibi olur.

52
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Ser_hat:

Bak bak.Bir de kendbi padişah gibi görüp bre diye hital ediyor.nedir bu şimdi sen de sopa sallayarak mı cihat ediyorsun.

35
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ibrahim ibrahim:

komedi

31
23
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Kadir Özer:

Bunların hepsi aynı zihniyet vede komediler

26
21
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BARBAROS:

Adam Filistinlilere yapılan zulumü dünya ya anlatmaya çalışıyor yinede eleştiriliyor. Kim eleştirir ki ya İtrail yanlıları ya cahil insanlar ya da Osmanlı düşmanları.

20
20
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Vatandaşın biri:

Biri şuna söylesin Mustafa Kemal osmanlıyı silkip attı. İstediği kadar evinde osmanlıcılık oynayabilir. Kula kulluk edilen cahiliye ve şirk çöktü, cumhuriyet geldi!

12
16
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Vatandaşın biri:

Bugün de birilerinin adına utandık. Yaşasın Cumhuriyet. yoksa bunların eline kalacaktı ülke.

14
12
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Ülkücü Gençlik:

Fıstık falan fırlatın üzerine, acıkmıştır

2
3
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BARBAROS:

Keşke Osmanlı devam etseydi bir Padişah olurdu.Siyaset olmazdı kimin tahta geçeceği belli olurdu seçimlere dünyanın parası harcanmaz iftiralar kumpaslar olmazdı. Şimdi bin padişah var ve doymuyorlar ve rakabetleri yüzünden halk karınca gibi eziliyor..

3
1
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arif simsek:

başımızdaki dedelerinin izinden gidiyor nasıl olacak arap hastaları

2
1
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