2.500 Yıllık Kadın Mumyasında Bulunan Karmaşık Dövmeler

Araştırmacılar, 2 bin 500 yıllık bir kadın cesedinin üzerinde bulunan dövmelerin, modern bir dövme sanatçısının yapmakta zorlanacağı süslemeler olduğunu ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, 19. yüzyılda Sibirya'nın Altay dağlarında keşfedilen ve buzda muhafaza edilen 2 bin 500 yıllık mumyanın vücudundaki dövmeleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemiyle inceledi.

50 yaşlarındaki kadının vücudundaki leopar, geyik, horoz ve efsanevi yarı aslan yarı kartaldan oluşan karmaşık dövmeleri inceleyen araştırmacılar, antik cilt süslemelerini kendi vücudunda deneyen dövme sanatçısı Daniel Riday ile çalışarak dövmelerin tam olarak nasıl yapıldığını araştırdı.

Araştırmacılar, Çin ile Avrupa arasındaki geniş bozkırda yaşayan göçebe at binicisi Pazyryk halkından olduğu belirlenen kadının "karmaşık, net ve tek tip" dövmelerinin olduğunu gördü.

Modern bir dövme sanatçısının çizmekte zorlanacağı değerlendirilen dövmelerdeki izleri inceleyen araştırmacılar, dövmelerin bir şablon üzerine yapıldığını saptadı.

Kadının sağ ön kolunda bir geyik başının etrafında leopar tasviri, sol kolunda ise aslan gövdeli, kartal başlı ve kanatlı efsanevi griffon yaratığının bir geyikle dövüşme sahnesi görüldü.

Araştırmanın başyazarı Max Planck Jeoantropoloji Enstitüsü ve Bern Üniversitesinden Gino Caspari, bu bulguların o dönemde yaşayan insanların "sofistike" bir yaşam sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Dövmelerdeki figürlerin bükülmüş arka gövdeleri ve vahşi hayvanların savaş sahnelerinin kültürün tipik özellikleri olduğunu belirten Caspari, kadının baş parmağındaki horoz dövmesini "eşi benzeri görülmemiş, ilgi çekici bir tarz" şeklinde nitelendirdi.

Araştırmanın bulguları "Antiquity" dergisinde yayımlandı.