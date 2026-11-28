1984-1985'te askerlik yapan 20 arkadaş, 40 yıl sonra Gazlıgöl'de buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Askerliğini 1984-1985'te yapan 20 arkadaş, sosyal medya üzerinden iletişim kurup Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde 40 yıl sonra buluştu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arkadaşlar, yanlarında getirdikleri askerlik fotoğraflarına bakarak anılarını tazeledi.
Ankara'da 40 yıl önce vatani görevini yapan asker arkadaşları, Afyonkarahisar'da bir araya geldi.
Vatani görevlerini 1984-1985 yıllarında yerine getiren 20 arkadaş, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak Afyonkarahisar'da buluşma kararı aldı.
Türkiye'nin farklı illerinden Gazlıgöl beldesine gelen asker arkadaşları, yanlarında getirdikleri askerlik fotoğraflarına bakarak anılarını tazeledi.
Kayseri'den gelen Ali Çarşıbaşı, AA muhabirine, askerlik döneminde çok güzel anılarının bulunduğunu, yıllar sonra bu anıları yeniden hatırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İstanbul'dan gelen Ali Fethi Bölükbaş da 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek arkadaşlarıyla eski anılarını konuşacaklarını ifade etti.