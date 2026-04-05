Çanakkale Boğazı'nda Makinesi Arızalanan 274 Metrelik Tanker, Güvenli Bölgeye Demirletildi

(ANKARA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makinesi arızalanan 274 metre uzunluğundaki ELBUS isimli tankerin güvenli şekilde demirletildiğini duyurdu.

KEGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan ELBUS isimli 274 metre boyundaki tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-20 Römorkörümüz ve KEGM-6 Botumuzun refakatinde, KURTARMA-15 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerini kullandı.

