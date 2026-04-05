Çanakkale Boğazı'nda Makinesi Arızalanan 274 Metrelik Tanker, Güvenli Bölgeye Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan ELBUS isimli tankerin güvenli bir şekilde demirletildiğini açıkladı. Tanker, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kurtarma işlemi ile güvenli bir noktaya taşındı.

(ANKARA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makinesi arızalanan 274 metre uzunluğundaki ELBUS isimli tankerin güvenli şekilde demirletildiğini duyurdu.

KEGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan ELBUS isimli 274 metre boyundaki tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-20 Römorkörümüz ve KEGM-6 Botumuzun refakatinde, KURTARMA-15 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı