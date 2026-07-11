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1915 Çanakkale Köprüsü'ne 15 Temmuz dolayısıyla Türk bayrağı asıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında, Çanakkale Boğazı'ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Valilik, bayrağın bağımsızlık ve birlik sembolü olduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabındaki paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Türk bayrağı asıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Boğazı'nın üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız; bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesi olarak gururla yükseldi. İrade bizim, zafer bizim."

Kaynak: AA / Burak Akay
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