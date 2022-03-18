1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ - Haberler

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE LAZER IŞIK GÖSTERİSİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Haberler

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