1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kar Manzarası

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KAR MANZARASI

Çanakkale'de dün başlayan kar yağışının ardından kent, beyaza büründü. Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı fotoğraf karesinde birleşince, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ, (Çanakkale),