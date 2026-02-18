19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

Olay, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 şüpheli, Emirhan Mırık ve kardeşi Yiğit Mırık'ın bulunduğu hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yiğit Mırık kurtarılamadı, Emirhan Mırık'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.'nin (19) ateş ettiğini, M.K.'nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları sebebiyle husumetli oldukları ve bu sebeple cinayeti işlediklerini itiraf ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı