19 yaşındaki Sipan, kaza sonrası 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 yaşındaki Sipan, kaza sonrası 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:
19 yaşındaki Sipan, kaza sonrası 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

MARDİN'de, motosikletle yaptığı kazada yola savrularak ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veren Sipan Altın (19) hayatını kaybetti.

MARDİN'de, motosikletle yaptığı kazada yola savrularak ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veren Sipan Altın (19) hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Mayıs'ta, Nusaybin ilçesinin kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen arkadaşıyla motosiklet ile seyir halinde olan Sipan Altın, kontrolü kaybedince yola savrularak metrelerce sürüklendi. Altın ve arkadaşı, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunan Altın da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 2 aydır yaşam mücadelesi veren Altın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sipan Altın'ın cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Nusaybin Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title