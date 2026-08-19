Nevşehir'de Kayıp Genç: 3 Gündür Haber Alınamıyor
Kocaeli'den Nevşehir'in Acıgöl ilçesine ailesiyle ziyarete gelen 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Güvenlik kamerasına Ağıllı köyü yolunda yürürken yansıyan gençten haber alınamıyor. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, anne Canan Yılmaz yetkililerden yardım istedi.
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde misafir olarak geldiği evden ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan Mehmet Yılmaz'ın (19) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kocaeli'de yaşayan ve yakınlarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gelen Mehmet Yılmaz, 17 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı. Yılmaz'dan ailesi bir daha haber alamadı. Ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ
Mehmet Yılmaz, son olarak Ağıllı köyü yolunda yürürken çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışmalar, Yılmaz'ın en son göründüğü yer olarak belirlendiği köy yolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Ekiplerin arama çalışmalarında, Mehmet Yılmaz'a ait bir ize rastlanmadı. İlçede yaşayanlar da arama çalışmalarına destek verdi.
Oğlunun bulunmasını isteyen anne Canan Yılmaz, "Bugün 3'üncü gün. 3 gündür kayıp. Bugün Acıgöl halkının bir kısmıyla aramalar yaptık. Çocuğuma ulaşamıyorum, yetkililerden daha fazla yardımcı olmalarını talep ediyorum. 3 gündür çocuğum yok" dedi.