"19. Metin Altıok Şiir Ödülü" şair Elçin Sevgi Suçin'e takdim edildi

Güncelleme:
Şair Metin Altıok anısına 19. kez düzenlenen "Metin Altıok Şiir Ödülü" bu yıl Elçin Sevgi Suçin'e verildi.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ali Cengizkan, İlke Tekin, Haydar Ergülen ve Orhan Alkaya'dan oluşan seçici kurulun oy birliğiyle belirlediği ödül bu yıl, "Paralize Zaman Diyalogları" adlı kitabıyla Suçin'e değer görüldü.

Ödül töreni ise Beyoğlu Belediyesi ve Kırmızı Kedi Yayınevi'nin ev sahipliğinde Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi. Suçin'e ödülünü törende Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suçin, törende yaptığı konuşmada, "Yazmak benim için hiçbir zaman bir tercih olmadı, içinde yaşadığımız dünyanın bana yüklediği bir sorumluluk oldu." ifadesini kullandı.

Program, Orhan Aydın'ın şiir seslendirmeleri ve Hilmi Yarayıcı'nın, Metin Altıok'un şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
