Kocaeli'de lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın öldürülmesi davasında sanık ifadeleri

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Y.K. (14), çıkan kavgada yumruklaştıklarını, bu sırada maktule 7-8 defa yumruk attığını söyledi. 3'ü tutuklu 5 sanıklı davanın duruşmasında konuşan baba Orhan Uman da "19 Mayıs'ta müzik dinlemeye okula gideceğimize oğlumu toprağa verdik" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Mayıs'ta Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Lise öğrencisi Kıvanç Uman, Y.K.'nin eski sevgilisi ile sevgili olunca ikili arasında kavga çıktı. Kavgaya Y.K.'nin arkadaşları H.M.K. (16) ve Y.A. (16) da dahil oldu. 3 kişinin darbeleriyle yere yığılan Uman, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uman, daha sonra İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak Kıvanç Uman, 19 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetti. Uman'ı darbeden Y.K., H.M.K. ve Y.A. tutuklandı. Olaya karışan Y.S.K. (15) ve A.B.K. (15) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olay ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Y.K.'nin 'kasten öldürme' suçunu çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis, alenen hakaret suçu işlediği gerekçesiyle de 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Y.K.'nin yaşı nedeniyle öldürme suçundan 15 yıla kadar, alenen hakaret suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi. Tutuklu sanıklar Y.A. ve H.M.K.'nin 'kasten öldürme' suçunu çocuğa karşı işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yaşlarının küçük olması nedeniyle 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar A.B.K. ve Y.S.K.'nin ise çocuğun kasten öldürülmesi ve azmettirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları, çocuk olmaları nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası almaları istendi.

'7-8 DEFA YUMRUK ATTIM'

Davanın ilk duruşması, dün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıklar ile öldürülen Kıvanç Uman'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık ve tanıkların dinlendiği duruşmada tutuklu sanık Y.K., Kıvanç'ın kendisini teke tek kavgaya çağırdığını, birkaç gün sonra Kıvanç'ın kendisini arayıp, kavganın iptal olduğunu, konuşacaklarını, tek gelmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Kavga anını da anlatan Y.K., "O bana vurdu, ben de ona vurdum. Kavga sırasında 7-8 defa yumruk attım. Sonra olay yerinden ayrıldık. Diğer arkadaşlarım kavgaya girmiş. Sonra kavga tamamen bitti, ben de uzaklaştım. Sonra da polisler bizi aldı" dedi.

'2 KERE KARNINA, 1 KERE DE YÜZÜNE VURDUM'

Diğer tutuklu sanık H.M.K. de duruşmada kendini savundu. H.M.K., parka gittiklerinde Kıvanç ve arkadaşlarının geldiğini belirterek, "Zaten bir çember oluştu. Kıvanç ceketini çıkardı, oradan birisi 'Başla' dedi. Kıvanç, Y.K.'ye vurdu. Birbirlerini darbetmeye başladılar, sonra bunları ayırdık" diye konuştu.

H.M.K., ayırma sırasında Kıvanç'ın kendisine 'Sen ne karışıyorsun' demesi üzerine Kıvanç'ın 2 kere karnına 1 kere de hafif şekilde yüzüne vurduğunu anlattı. H.M.K., "Arkamdan Y.A. gelip, Kıvanç'ın üstüne çıktı. Kafasını, boynunu, yüzünü yumruklamaya başladı" dedi. Y.A.'yı ayırmak amaçlı ittiğini söyleyen H.M.K., Kıvanç'ın bayılmış durumda olduğunu belirtti.

'İTMESİ İÇİN 'DİZ AT' GİBİ BİR ŞEYLER SÖYLEDİM'

Tutuklu sanık Y.A. ise Kıvanç'a vurmadığını ve olaya karışmadığını söyledi. Azmettirici olarak yargılanan Y.S.K. de Kıvanç'ın yorgun olduğunu görünce korktuğunu, başına bir şey gelmemesi için desteklediğini anlatarak, "Kıvanç'ın halsiz olduğunu görünce itmesi için 'Diz at' gibi bir şey söyledim. Tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

'KARDEŞİM ÖLÜYOR DİYE BAĞIRDI'

Azmettirici olarak yargılanan A.B.K. ise kargaşa çıktığını, Kıvanç'ın yerde olduğunu söyledi. A.B.K., "Sonra K.'nin sesini duydum, 'Kardeşim ölüyor' diye bağırdı. Ondan sonra tekrar gittiğimde Kıvanç, tepkisiz yatıyordu, onu kollarıma aldım, 'Ayıl' dedim, 2-3 defa suratını elledim, ayılma yoktu. Kıvanç'ın yüzünü yıkadım, yıkamama rağmen bir tepki yoktu. Sonra Kıvanç benim ellerime kan kusunca orda zaten kendimi kaybettim" diye konuştu.

"OĞLUMU 19 MAYIS'TA KAYBETTİM'

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Kıvanç Uman'ın annesi Derya Uman'a söz hakkı verdi. Derya Uman, sanıkların hepsinin çelişkili ifade verdiğini belirterek, "Acılı bir anne olarak benim çocuğum bu kadar ne yapmış olabilir ki? Küfür dediğiniz şey, hani buna sebep mi? Sen de küfredersin; bu olay kapanır, bu kadar basittir. Benim çocuğum orada 15 dakika kavga ederken, o çemberi orada oluşturacağına, 'Vur' diyeceğine, neden kimse polis çağırmamış? Çocuğuma gittiğimde orada zaten hayatını kaybetmişti, müdahale ediliyordu, entübe edildi. Rabb'im, oğlumu çok şükür ki 4 gün yoğun bakımda sevmeme müsaade etti. Oğlumu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kaybettim" dedi. Baba Orhan Uman ise "Kıvanç okulunda başarılı bir öğrenciydi. 19 Mayıs'ta da müzik gösterileri vardı. 19 Mayıs'ta müzik dinlemeye okula gideceğimize oğlumu toprağa verdik" diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.