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19 Mayıs'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Yapıldı

19 Mayıs'ta Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Yapıldı
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19 Mayıs ilçesinde Muhtarlar Derneği başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Salih Karakartal, 19 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Adem Şener 18 oy aldı. Seçimde demokrasi vurgusu yapıldı.

19 Mayıs ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından başkanlık seçimi yapıldı.

Muhtarlar Derneği ofisinde yapılan, 37 mahalle muhtarının oy kullandığı genel kurul toplantısında mevcut Başkan Beylik Mahalle Muhtarı Salih Karakartal 37 oyun 19'unu alarak yeniden Başkan seçildi. Aday olan Kumcağız Mahalle Muhtarı Adem Şener ise 18 oy aldı.

Kumcağız Mahalle Muhtarı Adem Şener, "Tekrar seçilen Beylik Mahallesi Muhtarı Salih Karakartal'ı tebrik ediyor ve başkanlık görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Tekrar başkan seçilen Salih Karakartal ise "Öncelikle Sayın Muhtarım Adem kardeşimin adaylığını demokrasinin güçlenmesi adına anlamlı buluyorum. Şahsıma ve Adem kardeşime oy kullanan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız mahallelerimizin ve 19 Mayıs ilçemizin güzelleşmesi ve gelişmesine yöneliktir. Tüm muhtarlarımızla bu amaç doğrultusunda görevlerimizi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan Adem muhtarım ve tüm muhtarlarıma teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

19 Mayıs Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetim kurulu ise Başkan Salih Karakartal, Bayram Topal, Ramazan Aydın, Abdullah Doğan ve Mehmet Fazıl Atasoy'dan oluştu.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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