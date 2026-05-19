19 Mayıs'ta İstanbul'da Klasik Otomobil Buluşması

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da düzenlenen klasik otomobil buluşmasında, farklı dönemlere ait araçlar otomobil tutkunlarıyla bir araya geldi. Programda ziyaretçiler klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Geçen seneye göre daha renkli, tam İstanbul'un örneği olan çeşitli arabalar, bizim çocukluğumuzdaki nostaljik arabaların hemen hemen bütün örnekleri geldi. Dolayısıyla bizler genç saydığımız klasik otomobillerimizle mutlu bir şekilde bugünleri kutlayıp daha çok farkındalık yaratmak istiyoruz dernek olarak. Milli bayramlarımıza dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda klasik otomobil buluşması düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda 33 klasik araçtan oluşan konvoy etkinlik alanına girdi. Farklı dönemlere ait klasik otomobillerin sergilendiği programda otomobil tutkunları geçmişten günümüze uzanan klasik araç kültürünü yakından deneyimledi.

'MİLLİ BAYRAMLARIMIZA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ'

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Bu sene, her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sabahtan bir konvoy yaparak, burada da etkinliğe katılarak kutlamak istedik. Sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızdan sonra Ulu Önder Atatürk'ümüzün ruhunu şad ettik ve şehitlerin ruhunu şad ettik. Her sene belediyelerle kutluyorduk, bu sene değişiklik yaptık. Burada bir etkinlik yaptık, güzel oldu. Şu anda burada 33 klasik otomobilimiz var. Yaklaşık 100 üyeyiz. Aslında 200 üyeli bir derneğiz ama 100 üyemiz burada bugün. Güzel bir katılım oldu. Geçen seneye göre daha renkli, tam İstanbul'un örneği olan çeşitli arabalar, bizim çocukluğumuzdaki nostaljik arabaların hemen hemen bütün örnekleri geldi. Dolayısıyla bizler genç saydığımız klasik otomobillerimizle mutlu bir şekilde bugünleri kutlayıp daha çok farkındalık yaratmak istiyoruz dernek olarak. Milli bayramlarımıza dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.

'EN ESKİ ARACIMIZ 1949 MODEL'

Karpuzoğlu, "Burada en dikkat çeken araçların başında dernek yol yardım aracımızdan sonra 1949 model, en eski aracımız şu anda, 1949 model bir araba vardır. Onun dışında derneğimizin logosu olan arka stopları bizim derneğimizin logosunu simgeleyen iki aracımız vardır, 59 model onlar da. Bir de zaten bütün araçların hemen hemen koleksiyon değeri var. Bir de 50'nci yıla özel üretilmiş altın serisi altın rengi bir aracımız vardır. Ondan 324 tane üretilmiş, 28 tanesi şu anda yaşıyor, 1 tanesi de Türkiye'de burada üyelerimizde. Hemen hemen her aracın kendine has hikayesi ve değeri vardır" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL VE GÜZEL BİR GÜN'

Etkinliğe 1949 model aracıyla katılan Özgür Ulusoy, profesyonel olarak bu işi yaptığını ifade ederek, "Aracım 1949 model DeSoto marka bir araç. İki yıldır bende, 1 yıllık restorasyon süreciyle hazırladım, bu noktaya getirdim. Profesyonel olarak da bu işi yapıyorum zaten. Bu anlamlı günde, bu güzel etkinliğin içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Amacımız bu araçları bizden sonraki nesillere taşıyabilmek. Bu hazzı onların da yaşamasını çok arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ve onların arkasından gelecek nesillerin de. Hiçbir zaman unutmadığımız Atamızı anma günü, her zaman kalbimizde. Ülkemiz için daha coşkulu bayramlar inşallah gelecekte de yaşanır" diye konuştu.Babasıyla klasik otomobilleri incelemeye gelen 14 yaşındaki Alya Tanem Ulusoy ise, "Çok güzel bir duygu, hem de 19 Mayıs olmasıyla da beraber gerçekten özel bir gün ve çok güzel bir gün. O yüzden çok mutluyum, çok keyifli geçiyor şu an. Yani küçüklüğümden beri hep iç içe olduğum için tabii ki de ister istemez ilgim oluyor. Hem çok beğeniyorum hem çok seviyorumö dedi.

'ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE NE KADAR DEĞER VERDİĞİNİ GÖSTEREN BAYRAMLAR BUNLAR'

Kocaeli'den gelen Mehmet Karakaya ise, "Gebze, Kocaeli'den geldik biz. Burası için değil de aslında yani İstanbul'u gezmek için geldik. Ufak tefek de alışverişlerimiz oldu. Bunlar dikkatimi çekti bir anda; içerideki mağazalardan ziyade bunlar daha dikkat çekici. Bunlar da bildiğimiz arabalar, büyük ihtimalle 60-65 modeller. Impala serisini gördük, onlar da bizim hani gençliğimizden bildiğimiz arabalar. Sağ arkamızda bir tanesi bizim Fiat'ımızı gördük. O da nostalji oldu artık, 80'li yılların arabalarından. Şu arkamızda bir araç var, onu dolmuş olarak kullanıyorlardı benim çocukluğumda. Güzel bir organizasyon olmuş. 19 Mayıs başka bir olay benim için. Atatürk'ün hakikaten gençliğe verdiği, dünyada verdiği sayılı bayramlar, hediyelerinden biri çocuk bayramı biri gençlik bayramı. Biz bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hakikaten Atatürk'ün gençliğe ne kadar değer verdiğini, geleceğe ne kadar yatırım yaptığını belirten olaylar bunlar. Sevinçliyiz, biz de genç sayılırız." dedi.

'BUGÜNLERDE HEP KIRMIZI BEYAZ GİYİNİRİM'

Ailesiyle birlikte meydanda bulunan 7 yaşındaki Duru Güney, "Bunları çok beğendim. Hepsini birbirinden çok beğendim. Renkleri ayrı güzel. Hepsi güzel birbirinden. Kırmızıları çok beğendim. Beyazlar da çok güzel. Atatürk Samsun'a çıktı. Mutluyum ve kırmızı beyaz giyinirim hep bugünlerde. Heyecanlıyım ve mutluyum" dedi. Anne Burcu Güney ise "Çok güzel, eskiye dönüş. Biz de görüyoruz. Çok güzel, çok mutluyuz. Daha önce de zaten gezmiştik. Şu anda mutluyuz yani. Görmek mutlu ediyor. Hepsi birbirinden güzel, hepsi bizi eskilere götürüyor. Güzel bir anı, çocuğum için de benim için de güzel bir hatıra, geziyoruz. Atatürkümüzün bizlere, gençlere armağanı; çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Atatürkümüzü hem anıyoruz hem mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı