19 Mayıs İlçesinde Coşkulu Bayram Kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Emrah Kalaycı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gençler tarafından spor müsabakaları, halk oyunları ve atletizm gösterileri gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.