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19 Mayıs Fen ve Doğa Okulu'nda Bilim, Sanat ve Müzik Şenliği

19 Mayıs Fen ve Doğa Okulu'nda Bilim, Sanat ve Müzik Şenliği
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Fen ve Doğa Okulu, çocuklar için düzenlediği Müzik, Bilim ve Doğa Şenliği ile eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin oluşturduğu koro, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çocuklara bilim, sanat, müzik ve doğayla ilgili eğitimler veren 19 Mayıs Fen ve Doğa Okulunda Müzik, Bilim ve Doğa Şenliği ve Çocuk Şarkıları Konseri düzenledi.

Fen ve Doğa Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte bilimden sanata, müzikten maceraya birçok alanda etkinlikler yer aldı.

Çocukların doyasıya eğlendiği programda okul öğretmenleri ve çocukların oluşturduğu koro söylediği şarkı ve türkülerle etkinliğe katılanların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Etkinliğe katılan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hazırlanan etkinlik programı için öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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