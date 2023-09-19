19 Eylül Gaziler Günü, Ankara'da kutlandı

ANKARA'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılan gaziler bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, '19 Eylül Gaziler Günü' sebebiyle etkinlikler düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Niyazi Kurtcebe ve Başhekim Engin Koyuncu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, kahvaltı programı ile başladı. Mehteran konseri ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program kapsamında, İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, gazilerin sorun ve önerilerini dinledi.

Kurtcebe, Anadolu'da bin yıllarca süren mücadelede gazilerin hep en ön saflarda olduğunu belirterek, "Onlar bu vatanı bize emanet ettiler, onlar da bizim emanetimiz. Onların sağlıklarını en üst düzeyde yürütmeleri için hastanelerimizde mücadele ediyoruz. Onların sağlığı için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.