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İnegöl'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İnegöl'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Salih Ö., jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Salih Ö. (32), jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat çalışmaları sonucunda hükümlünün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon yapan ekipler, Salih Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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