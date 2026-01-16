Milyonlarca Öğrenci İçin Yarıyıl Zili Çaldı

(ANKARA) - Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak yarıyıl tatiline çıktı. Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem için yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda karne alan öğrencilerin sevincine ortak olduklarını belirterek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıkla, huzurla dinlenecekleri bir tatil diliyor, 15 gün sonra yeniden birlikte olmayı temenni ediyorum" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. 8 Eylül 2025'te ders başı yapan yaklaşık 18 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yayımladığı takvime göre yarıyıl tatili, bugün düzenlenecek karne töreniyle başlarken 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 15 gün sürecek tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem için okullarına dönecek.

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilkokul 1 ve 2. sınıflarda bu yıl karne uygulaması yerine "gelişim raporu" verildi. Bu raporlarla öğrencilerin akademik notlarından çok sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin izlenmesi amaçlanıyor.

Tekin: Çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıkla, huzurla dinlenecekleri bir tatil diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere karnelerine dağıtarak, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Daha sonra Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, karne alan öğrencilerin sevincine ortak olduklarını belirterek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıkla, huzurla dinlenecekleri bir tatil diliyor, 15 gün sonra yeniden birlikte olmayı temenni ediyorum" dedi. Öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Tekin, aileler için de "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Ağrı'daki eğitim altyapısına ilişkin verileri paylaşan Tekin, 2002 yılından bu yana kentte "devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını" söyledi. Tekin, "2002 yılında Ağrı'da 3 bin 395 öğretmenimiz varken bugün bu sayı 8 bin 524'e ulaşmıştır. Derslik sayısı ise aynı dönemde 2 bin 636'dan 6 bin 976'ya çıkmıştır" dedi. Devam eden okul yatırımları hariç tutulduğunda derslik sayısının yaklaşık 2,5 kat arttığını belirten Tekin, bu verilerin eğitim açısından son derece olumlu olduğunu ifade etti.

Eğitim yatırımlarının yalnızca bina ve personelle sınırlı olmadığını dile getiren Tekin, "Bilim ve Sanat Merkezleri, spor salonları, laboratuvarlar ve kütüphaneler gibi eğitim ortamlarında da devrim niteliğinde adımlar atılmıştır" diye konuştu. Sürece katkı sunan hayırseverlere, yerel yönetimlere ve mülki idareye teşekkür eden Tekin, toplantıda Ağrı'da halen ihtiyaç duyulan alanların da ele alındığını belirtti. Tekin, "Yeni yatırım programımızda ilin bizden talep ettiği bazı yatırımları yeniden gündemimize alacağız" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, bu yılın ana temasının "Yeşil Vatan" olduğunu hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarında doğa sevgisi ve vatan sevgisi kapsamında yüz binlerce etkinlik gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Tekin, şöyle konuştu:

"Mesleki ve teknik eğitim alanında da bu yıl ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 43'e yükseldi. Bu son derece önemli bir gelişmedir ve bu alandaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda ise yapay zeka politika belgesiyle süreci başlattık. Özellikle öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği MEBİ gibi, eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini artırmaya yönelik içerik odaklı yapay zeka uygulamalarını geliştiriyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizin mesleki gelişimine odaklanan yapay zeka uygulamaları üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası alanda ödül alan yapay zeka uygulamalarımız bulunmaktadır."