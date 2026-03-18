Haberler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kabirlere karanfiller bırakıldı.

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
