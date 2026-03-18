Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Üsteğmen Caner Yıldırım yaptı.

Yıldırım, konuşmasında 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, kazanılan zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Anma etkinlikleri kapsamında kent genelinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından sahnelenen "Çanakkale Büyük Bir Destan" isimli oratoryoyla sona eren programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, siyasi parti ve sivil topluk kuruluş temsilciler ile vatandaşlar katıldı.