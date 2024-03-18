Başkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi, şehitliğe karanfil bırakıldı.

Belediye konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla son bulan programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Cumhuriyet Savcısı İlker Çelik, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.