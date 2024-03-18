Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Şehitleri Anma Töreninde Seyit Onbaşı Unutulmadı

Güncelleme:

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı'nın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve saygı atışı yapıldı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın ruhuna dua edildiğini belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Kocaseyit Mahallesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Çanakkale şehitleri ve tüm şehitleri andığını belirten Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Seyit Onbaşı'nın mezarını da çok büyük bir gururla, keyifle ziyaret ettim. Hepsi nurda yatsınlar. Biz de aynı onlar gibi bu vatana sahip olmaya devam etmeliyiz. Hangi kesimden olursak olalım bunu unutmamalıyız. Bu cumhuriyet, bu vatan kolay kurulmadı yaşatılması gerekir." dedi.

Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümünde de Seyit Onbaşı'nın kabri başında her sene olduğu gibi kutladıklarını ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da: "Yoğun bir kalabalık var, yoğun bir katılımcı topluluğu ile beraber bugün de yine 18 Mart Deniz Zaferinin 109. yılını beraber kutluyoruz Havranlılarla ve misafirlerimizle birlikte. Ben başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve tabii ki Havran'ın değeri olan Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Kocaseyit'in Seyit Onbaşı'nın da ruhuna dua edelim istiyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Emin Ersoy Çanakkale Balıkesir 18 Mart Onbaşı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title