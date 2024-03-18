Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü Törenleri Düzenlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sürdü.

Manyas İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Cihadiye yüzüğünün hikayesi ve "Hey Onbeşli" türküsü hakkında bilgi verilmesinden sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliklere, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.