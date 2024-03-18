Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü Törenleri Düzenlendi

Güncelleme:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı. Törenlere, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sürdü.

Manyas İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Cihadiye yüzüğünün hikayesi ve "Hey Onbeşli" türküsü hakkında bilgi verilmesinden sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliklere, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Balıkesir 18 Mart Manyas Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
title