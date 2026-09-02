18 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 153 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 153'ünün tutuklandığı ve 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi olduğu ifade edilen açıklamada, zanlıların yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek ve kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları aktarıldı.

Açıklamada, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanlar tebrik edildi.

Kaynak: AA