18 İlde Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 127 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karışan 127 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Antalya, Denizli, İstanbul, Ankara, Batman, Van, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Malatya, Düzce, Muğla, Hatay ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait 1 milyar 220 milyon Türk lirası değerinde 66 taşınmaz, 5 taşıt ve 25 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
