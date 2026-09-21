Haberler

18 Eylül'de Taif'te vurulan Eurofighter'ın ardından İtalya taahhütlerini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Taif Hava Üssü'ne 18 Eylül'de yapılan saldırıda yerdeki Eurofighter'ın vurulmasının ardından İtalyan personelin güvenliğinin sağlanacağını ve Doğal Kararlılık taahhütlerinin sürdürüleceğini belirtti. Hava araçları için ek önlemler alındı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne 18 Eylül'de yapılan hava saldırısında Eurofighter savaş uçağının yerdeyken vurulmasının ardından bölgede uluslararası operasyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan personelin güvenliğini sağlayacaklarını ve taahhütlerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Crosetto, başbakanlık sarayı Chigi'de Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve istihbarat birimlerinin katılımıyla düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Orta Doğu'da uluslararası misyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan askerlerinin durumunun gözden geçirildiğini aktaran Crosetto, "Değerlendirmeler devam ediyor ve öncelikli olarak birliklerin güvenliğine ve bölgedeki varlıklarına odaklanılıyor. Husi sözcüsünün de belirttiği gibi, herhangi bir İtalyan varlığına saldırma niyeti yoktu." ifadelerini kullandı.

Crosetto, özellikle hava araçları olmak üzere tüm askeri varlıklarının güvenliğini artırmak için önlemler alındığını belirterek, "Her halükarda, Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu'na katılım kapsamında üstlenilen uluslararası taahhütlere ve personelimizin korunmasına uygun şekilde operasyonel faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının başbakanlıkta yapılan güvenlik toplantısına ilişkin haberinde de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik son dönemdeki saldırılarının, bölgedeki İtalyan birliklerinin yeniden planlanmasına yol açtığı belirtildi.

Habere göre, söz konusu toplantıda, bölgedeki İtalyan askerlerinin sayısının azaltılması yerine daha güvenli yerlere konuşlandırılması ihtimali ele alındı.

Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne 18 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağı vurulmuştu.

Kaynak: AA
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 Ağustos'ta yürüyüşe çıkmıştı! Ayşegül Yaşar'ı boğup ormana gömdüğünü itiraf eden şüpheli, anne ve babasıyla adliyeye sevk edildi

Yürüyüşe çıkmıştı, bir daha görülmedi! Acı gerçek ormandan çıktı
YKS'de 110 bin kontenjan ek yerleştirmeye kaldı! 30 binden fazla aday kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmadı

Üniversiteyi kazandılar ama gitmediler! 110 bin kontenjan boş
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı

Eve dönmeyen Kerim'i arıyorlar! Ailesinden vatandaşlara çağrı
YENİ Parti Sözcüsü Emre: YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz

YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınmıştı: Ünlü oyuncu hakkında yeni karar