17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında hakkında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A'nın (39) bulunduğu adres belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel