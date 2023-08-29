17 yaşındaki Yasemin'i tekme atıp, asansör boşluğuna düşürmüş (2)

İNŞAAT, 5 YILDIR ATIL HALDE

Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeninin bulunduğu 6 bloklu site inşaatının 5 yıldır atıl vaziyette olduğu öğrenildi. Mahallede oturan Niyazi Ocak (32), inşaat nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Bu mahalle elit bir mahalle aslında ama bu binalar 5 yıldır böyle. Biz sürekli giren çıkanları gördüğümüz için, hırsızlar da dahil. Polisi arıyoruz, geliyor polis kovalıyor, geri gidiyor. Burada bir önlem alınırsa, yetkililer ilgilenirse biz de seviniriz. Burada mahalleli çocuğunu ekmek almaya dahi gönderemiyor, parka salamıyor. Herkes çok tedirgin" dedi.

'ŞÜPHELİYİ SÜREKLİ GÖRÜYORDUK'

Tutuklanan Bedirhan G.'yi daha önce de defalarca mahallede gördüklerini söyleyen Ocak, şüphelinin, olayın ortaya çıktığı günden bir gün önce, 26 Ağustos'ta inşaata girip çıktığının güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek, "Sürekli görüyorduk, binaya girip çıkıyordu, parkta takılıyordu. Biz kovuyoruz ama ne kadar kovabiliriz yani. Sonuçta biz akşam saat 6'da dükkanı kapatıp gidiyoruz. Esnafın kamera görüntülerinde tuğla ve moloz taşıdığı görülüyordu. Ama nereye taşıdığını bilmiyorum. Belki cesedin üstüne atmışlardı. Zaten ceset çıkarılırken de üstünde moloz ve tuğla varmış. İtfaiye çıkarttı zaten cesedi" diye konuştu.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,