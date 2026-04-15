Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, Cumhuriyet Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Gelen'in cenazesi Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Gelen'in cenazesi, Cumhuriyet Camisine getirildi.

Gelen'in cenazesi Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Gelen'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile Gelen ailesinin yakınları katıldı.

Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet dün Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Gelen hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü E.C. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş