17 Yaşındaki Genç Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Ahmet Yaman, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Yaman (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Uludere ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

