Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

Türkiye'den Esad rejiminin sona ermesine ilişkin ilk açıklama

 Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi

17 Yaşındaki Abdurrahman Keskin, 4 Ayda Hafız Oldu

17 Yaşındaki Abdurrahman Keskin, 4 Ayda Hafız Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 17 yaşındaki Abdurrahman Keskin, Mardin'den gelerek katıldığı Kur'an kursunda 4 ayda hafızlık eğitimini tamamladı. Hafızlık hayalini gerçekleştiren Keskin, İslami İlimler eğitimi almak istediğini belirtti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 17 yaşındaki Abdurrahman Keskin, aldığı eğitimle 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

Hafız olmak için Mardin'den Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na katılan Keskin, 4 ayda eğitimini tamamladı.

Hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Keskin, medresede "İslami İlimler" eğitimi almak istediğini söyledi.

Arapça eğitimi aldıktan sonra hafızlık yapmak istediğini ifade eden Keskin, "Ortaokulu bitirdiğim gibi Arapça eğitimi aldım. 4 yıl Arapça okudum. Daha sonra hafızlık yapmak istedim. Kursa geldim ve 4 ayda hafız oldum. Hafızlığı bitirmeyi Allah nasip etti ve bunun için Allah'a şükrediyorum. Allah yolunda ilim okumak istiyorum." dedi.

Kur'an Kursu öğreticilerinden Adem Vermez ise "Hafızımız yaklaşık olarak 4 ay önce kursumuza geldi. Bir hedefi vardı, bu hedef doğrultusunda burada eğitim aldı. Hedefi 4 veya 6 ayda hafızlığını bitirmekti. Allah'ın yardımıyla onun için bir program yaptık. Tabi çok gayret etti ve hafızlığı 4 ayda bitirdi. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
img

Muhalifler Şam'a girince, komşu ülkeye kaçtılar
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

Cezaevinde testislerine atılan tekme geleceğini kararttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.