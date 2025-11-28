Haberler

17 Yaşında Hayatını Kaybeden Çağın Yüce'nin Adına Kütüphane Açıldı

17 Yaşında Hayatını Kaybeden Çağın Yüce'nin Adına Kütüphane Açıldı
Güncelleme:
Adana'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağın Yüce'nin ailesi, oğullarının anısını yaşatmak için Kozan Fen Lisesi'nde kütüphane yaptırdı. Açılışta, eğitim alanında sağladıkları katkılardan dolayı Yüce çiftine plaket verildi.

Adana'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağın Yüce'nin ailesi, oğullarının adına Kozan Fen Lisesi'ne kütüphane yaptırdı.

Okuldaki kütüphane, Yüce'nin babası Okan ile annesi Erha Yüce'nin de katılımıyla açıldı.

Baba Yüce, burada, oğullarını 2022'de kaybettiklerini ve onun adını yaşatmak için kütüphane yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

Kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yüce, açılışa katılanlara da teşekkür etti.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yüce çiftine plaket verdi.

Tören sonrasıdan, yaşamını yitiren Yüce için okulda helva ikram edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
