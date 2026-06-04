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"Suleika-Lied Akşamı" konseri sanatseverlerle buluştu

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Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında, Goethe'nin Batı-Doğu Divanı'ndan ilham alan 'Suleika-Lied Akşamı' konseri Süreyya Operası'nda gerçekleşti. Soprano Carolina Ullrich ve piyanist Ahmet Sait Karabulut'un sahne aldığı gecede Romantik Dönem bestecilerinin eserleri seslendirildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) organize edilen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde "Suleika-Lied Akşamı" konseri düzenlendi.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen konser, edebiyat ile müziği aynı sahnede buluşturarak izleyicilere kültürlerarası sanat deneyimi sundu.

Program, Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin 1819'da yayımlanan "Batı-Doğu Divanı" eserinden ilhamla hazırlandı. Konserde, eserin dikkati çeken karakterlerinden Suleika'nın hikayesi müziğin diliyle yeniden yorumlandı.

Uluslararası opera sahnelerinin önemli isimlerinden soprano Carolina Ullrich, konserdeki performansıyla beğeni toplarken, sanatçıya piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşlik etti.

Konserde, Franz Schubert, Johannes Brahms, Robert Schumann ve Hugo Wolf gibi Romantik Dönem bestecilerinin eserleri de seslendirildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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