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17 İlde Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 160 Gözaltı, 73 Tutuklama

17 İlde Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 160 Gözaltı, 73 Tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 160 şüpheliden 73'ünün tutuklandığını açıkladı. Bakan, bu şebekelerin kamu görevlisi kimliğiyle dolandırıcılık yaptığını ve sahte altın satışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73 'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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