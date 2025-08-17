17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. Yılında Anma
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve acıların hala taze olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.
Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel