17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. Yılında Anma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve acıların hala taze olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.