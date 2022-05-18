16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

ERZURUM'da 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ın alacak meselesi yüzünden Mehmet G. ve Necmi A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

2006 yılında kaybolan Recep Akpınar'ın dosyasını Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip incelemeye aldı. Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmasıyla Mehmet G. ile Necmi A.'nın ilgisinin olabileceğini değerlendirdi. Polis, kaybolmadan 1 gün önce Recep Akpınar ile görüldükleri belirlenen şüpheliler Mehmet G. ile Necmi A.'nın birbirleriyle irtibatta olduklarını tespit etti. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

Erzurum'a getirilen şüphelilerden Mehmet G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile öldürerek gömdüklerini ve yerini gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet G.'nin yer göstermesi sonucu Kop Dağı'nın eteklerinde Recep Akpınar'ın gömüldüğü mezarı aradı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı aramada Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen mezarda bulgu ve deliller toplandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada mezardaki deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi A.'nın Recep Akpınar'a borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği bildirildi. Her 2 şüphelinin emniyetteki ifadesinde adı geçen Necmi A.'nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Recep Akpınar'ın cinayet şüphelisi Mehmet G., Necmi A. ve Mitat A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak Erzurum Adliyesi'ne getirildi. 3 şüphelinin adliyeye getirilişi sırasında, polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel