16 Yaşındaki Sürücü Yaya Ölümüne Neden Oldu
Diyarbakır'da 16 yaşındaki ve ehliyetsiz bir sürücü, önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken çarptığı yaya Selahattin Kaplan'ın ölümüne neden oldu. Kazada hayatını kaybeden Kaplan'ın zabıta memuru olduğu ve 5 çocuğu bulunduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
SÜRÜCÜ 16 YAŞINDA
Diyarbakır'da önündeki otomobilin sağından geçmeye çalışırken, çarptığı yaya Selahattin Kaplan'ın (55) ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü R.K.'nin 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. R.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybeden Selahattin Kaplan'ın Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı, 1'i otizmli 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.