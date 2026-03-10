Haberler

Aksaray'da 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

AKSARAY'da Mustafa Yağız Edik (16) tartıştığı akranı R.M., (16), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıçıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
