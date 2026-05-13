İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin baskınında vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Yusuf Kaabine için Nablus'un Luben eş-Şarkiyye köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki baskında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Yusuf Kaabine için cenaze töreni düzenlendi.

Nablus'taki Selfit Devlet Hastanesi'nden alınan Kaabne'nin naaşı, veda için Nablus'un Luben eş-Şarkiyye köyü köyündeki baba evine getirildi.

Kaabne'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verilirken cenazeye çok sayıda Filistinli katıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Celciliya beldesine baskın düzenlemişti.

Baskında, İsrailli grubun beldedeki Filistinlilere saldırdığı, olaylar sırasında İsrail askerlerinin Celciliya beldesinde Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Yusuf Kaabine olduğu ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
