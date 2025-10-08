Haberler

16. Uluslararası Dergi Günleri Rami Kütüphanesi'nde Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 16. Uluslararası Dergi Günleri, yarın Rami Kütüphanesi'nde başlayarak, 12 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlikte edebiyat, kültür, gençlik ve dijital yayınlar gibi birçok alandan dergiler, yazarlar ve editörler bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "16. Uluslararası Dergi Günleri" yarın Rami Kütüphanesi'nde başlayacak.

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Dergiler Birliği (DergiBir) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Yurt içi ve dışından pek çok dergi, yazar ve editörü aynı çatı altında bir araya getirecek buluşmada, edebiyat, kültür, gençlik, okul, ihtisas ve dijital yayınların yanı sıra kurum ve kuruluş dergileri ile fanzinler de yer alacak.

Söyleşi, panel, atölye, buluşma, seminer ve çocuklara yönelik etkinliklerin düzenleneceği programda kültür ve edebiyat dünyasından genç yazarlar, usta kalemlerle tanışma fırsatı bulacak.

Dergi Günleri fikir alışverişi ve yeni işbirliklerine de kapı aralayacak.

"Bi' Dünya Dergi Rami'de" temasıyla düzenlenecek

"Bi' Dünya Dergi Rami'de" temasıyla şair, yazar, çizer, tasarımcı ve yayıncıları aynı platformda buluşturan etkinlik, kültürel üretimi teşvik eden özel bir zemin sunacak.

"Aile Yılı" teması kapsamında, DergiBir dergilerinde yayımlanan aile konulu yazılardan derlenen özel bir kitabın da etkinlikte tanıtımı yapılacak.

Gazze temalı oturumlar, dergi stantlarında gerçekleştirilecek mini etkinlikler ve sürpriz buluşmalarla zengin bir içerik ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
