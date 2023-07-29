16 köpek, kapatılan üretim çiftliğinde ölüme terk edildi

BURSA'da terk edilmiş bir çiftlikte, 16 köpek bulundu. İhbar üzerine bulundukları yerden kurtarılan, aralarında yavruların da olduğu cins köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) gönderildi. Tedaviye alınan köpeklerden 3'ünün uyuz olduğu belirlendi. Köpekleri, satış amacıyla kurulan, ancak daha sonra terk edilen bir üretim çiftliğinde bulduklarını söyleyen HEPAD kurucusu Emre Demir, "Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar. Belki de unutuldu. Belki de bilerek ölüme terk edildi. Yani bunu demek istemiyoruz. Çünkü derken de gerçekten dilim varmıyor böyle demeye ama maalesef öyle görünüyor. Bizler sürekli söylüyoruz bu kirli ticarete ortak olmamalı bu hayvanlar, satılmamalılar" dedi.

Bursa'da 'terrier', 'yorkshire terrier' ve 'spitz' cinsi 16 köpek, bir üretim çiftliğinde terk edilmiş bulundu. Aralarında yavruların da olduğu köpekler, bulundukları yerden HEPAD tarafından kurtarılarak tedaviye alındı. Köpeklere, çiftliği alan kişinin ihbarı üzerine ulaştıklarını söyleyen ve 3 yavru köpeğin sağlık durumlarının ciddi olduğunu belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, "Bunlar daha önceden kapanan bir üretim çiftliğinde bırakılması sebebiyle, bakımsızken daha da bakımsız hale geliyor. ve daha sonradan orada fark eden kişi bize haber veriyor. ve sonrasında biz alıyoruz. Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar. Baktığınızda zaten o 3 tane olan en zavallılarıydı. Gün yüzü bile görmedikleri, ilk halindeki o tırnakların uzunluğundan çok net belli oluyordu. Ama tabii ki her şeyden önce dokunduğumuzda kendilerini saklamaları, ürkmeleri, korkmaları, ne kadar aslında üzüntülü bir hayat ifade ettiğini anlatabiliyor. Bunlar üretiliyor. Üretim sonrasında, üretici orayı kapatıyor, gidiyor ve bunlar bir süre, uzun bir süre orada bakımsız halde duruyorlar. Daha sonra oraya gelen, orayı alan kişi de bunların sağlıksız olduğunu, alınmasını rica ediyor. Zaten baktığımızda herhangi bir sahibi, ailesi görünmüyor. Çünkü hiçbirinde çip yok. Belki de unutuldu. Belki de bilerek ölüme terk edildi. Yani bunu demek istemiyoruz. Çünkü derken de gerçekten dilim varmıyor böyle demeye ama maalesef öyle görünüyor. Zaten başını saklamalarından, geriye kaçmalarından anlayabiliyorsunuz" diye konuştu.

"Çok kötü durumdalar. Bir tanesi çok ciddi derecede uyuz. Öbürlerinin tüy ve deri sağlığı tamamen bozulmuş. 5 yavrumuzda ise inanılmaz bir pire enfastasyonu vardı. Her yerleri simsiyahtı. Hemen iç-dışlarını yaptık taradık. Var olanları biraz döktüler, rahatladılar. Bundan sonraki süreçlerde tek tek kontrollerini yapmaya devam edeceğiz. İlk geldiklerinde sadece acil müdahale yaptık. Minimum 14 gün karantina süreci devam edecek. Ama uyuzlu hastalarımız için bu süre uzayabilir. Asıl ciddi durumda olanlar o 3 yavrumuz. Büyük ihtimalle leishmania olabilirler. Emin değiliz, test yapacağız. Bu hastalık bir kan paraziti. Kötü bakım koşullarında olan hayvanlarda, o mu değil mi bakacağız. Doğru zamanda doğru tedavi yapılmazsa maalesef her hastalık ölümcül olabiliyor."