16. İstanbul Güvenlik Konferansı Başladı

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği ve Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen 16. İstanbul Güvenlik Konferansı açılış konuşmalarıyla başladı.

İstanbul'da bir otelde, "Küresel Güvenliği Yeniden Kodlamak" başlığıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasını merkezi Almanya'da bulunan Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği'nin Direktörü Walter Glos yaptı.

Glos, bu yılki konferansın başlığının "Küresel Güvenliği Yeniden Kodlamak" olarak seçildiğini belirterek, bilgisayarda kod kullanıldığında yeniden kodlamanın gerekli hale geldiğini, bunun dünyanın şu anki durumuyla açık bir benzetme olduğunu söyledi.

Barış ve istikrarın sağlanması için bu algoritmanın yeniden kodlanmasının zorunluğunun ortaya çıktığını vurgulayan Glos, "Günümüzün zorlukları dar anlamda güvenlik risklerinin ötesine geçiyor. Bu zorluklar arasında örneğin arz değişimindeki kesintiler ve enerji arzının silah haline getirilmesi yer alıyor." dedi.

Glos, bu nedenle bu konferansta jeoekonominin yeni çağına ilişkin bir panelin de yer aldığını dile getirdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeşler de, İstanbul Güvenlik Konferansı'nın 2008'den bu yana Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı'nın ortak çabasıyla yapıldığını hatırlattı.

Özkardeşler, " Konferans, Türkiye, Almanya ve ötesinde üst düzey karar alıcı ve uzmanların bir araya gelerek kritik bölgesel ve küresel güvenlik gelişmelerini tartışabilecekleri bir platform sağlamaktadır. Ana hedef, diyaloğu teşvik etmek ve ortaya çıkan zorluklara yanıt olarak etkili politika önerileri formüle etmek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hakan Özkardeşler, dünyanın kritik bir kavşak noktasında bulunduğunu, barış ve istikrarı güvence altına almak için kolektif eylem ve kararlılık gerektiren birçok zorlukla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Söz konusu durumun hem fırsat hem de zorlukları beraberinde getirdiğini kaydeden Özkardeşler, "Başka bir deyişle, yeni öğrendiğim bir kavram olan 'zeitenwende'nin ortasındayız, bir derin değişim çağında. Gezegenimizin karşı karşıya olduğu çok yönlü güvenlik sorunlarını ele almak için yapıcı bir diyalog içinde olmamız ve birlikte çalışmamız şart." diye konuştu.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht de "Küresel güvenlik politikalarına yaklaşımımızı yeniden düşünmemiz ve yeniden kodlamamız gerekiyor. Son dönemde yaşanan savaşlar ve çatışmalar uluslararası kurallara dayalı düzeni sarsmakla kalmıyor aynı zamanda bu düzenin varlığına da meydan okuyor. Ana güçler yerleşik dünya düzenini tamamen farklı bir küresel mimari ile değiştirmek için çabalıyor." dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kilit bir rol oynadığına dikkati çeken Regenbrecht, Ukrayna'nın askeri bir kavşakta bulunduğunu ve bu nedenle Almanya'nın hava savunması konusunda acil eylem girişimi başlatarak diğer ülkelere Ukrayna'ya ilave hava savunma sistemleri sağlamaları çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Regenbrecht, küresel güçlerin çatışmalar karşısında pozisyonuna değinerek Avrupa'nın daha da güçlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.