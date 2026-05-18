16 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' operasyonu; 94 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 16 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 140 şüphelinin yakalandığını, 94'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar TL değerinde taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 16 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı ve 94'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
