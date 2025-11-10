Haberler

16. Asya Konferansı İstanbul'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrasya'nın merkezi rolünün ele alınacağı 16. Asya Konferansı, Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan gibi 12 ülkeden 50'den fazla uzmanı bir araya getirecek.

KÜRESEL jeopolitiğin ve Avrasya stratejilerinin nabzını tutan 16. Asya Konferansı, Ankara Enstitüsü ve Valdai Tartışma Kulübü iş birliğiyle 11 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansta 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' temasıyla dünyanın içinden geçtiği dönüşümü ve Avrasya'nın yeni küresel düzendeki merkezi rolünü masaya yatırılacak.

Valdai Tartışma Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede " Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar dahil 12 ülkeden 50'nin üzerinde üst düzey uzman, akademisyen ve stratejistin katılımıyla yapılacak konferans, iki kıtayı birleştiren İstanbul'un 'yeni bağlantıların merkezi' olma rolünü pekiştirecek" denildi.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Konferansın, küresel gündemin ele alınacağı açılış töreni ve ilk iki oturumu basının katılımına açık olacak. 09: 00'da başlayacak toplantının açılış bölümü ve Küresel (Düzensizlik) ve Avrasya ile Türkiye, Rusya ve Avrasya'nın Yeni Jeopolitiği oturumları basına açık gerçekleşecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.