16. Asya Konferansı İstanbul'da Gerçekleşecek

KÜRESEL jeopolitiğin ve Avrasya stratejilerinin nabzını tutan 16. Asya Konferansı, Ankara Enstitüsü ve Valdai Tartışma Kulübü iş birliğiyle 11 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansta 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' temasıyla dünyanın içinden geçtiği dönüşümü ve Avrasya'nın yeni küresel düzendeki merkezi rolünü masaya yatırılacak.

Valdai Tartışma Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede " Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar dahil 12 ülkeden 50'nin üzerinde üst düzey uzman, akademisyen ve stratejistin katılımıyla yapılacak konferans, iki kıtayı birleştiren İstanbul'un 'yeni bağlantıların merkezi' olma rolünü pekiştirecek" denildi.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Konferansın, küresel gündemin ele alınacağı açılış töreni ve ilk iki oturumu basının katılımına açık olacak. 09: 00'da başlayacak toplantının açılış bölümü ve Küresel (Düzensizlik) ve Avrasya ile Türkiye, Rusya ve Avrasya'nın Yeni Jeopolitiği oturumları basına açık gerçekleşecek."