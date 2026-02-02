Ankara'da 1573 Engelli Vatandaş Kamu Kurumlarına Atandı

ANKARA'da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) kapsamında memur olmaya hak kazanan 1573 engelli vatandaşın, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bakanlık çalışanları ve engelli memur adayları ile aileleri katıldı. Programda, EKPSS kapsamında kamuya atanmaya hak kazanan engelli memur adaylarının görev yerleri açıklandı.

Bakan Göktaş, "Bugün, 1573 engelli vatandaşımızı, kamu kurumlarına yerleştirmek için bir aradayız. Böylesi önemli bir günde, sizlerin heyecanını ve sevincini paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben şimdiden her birinize, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal devlet anlayışı, toplumun tüm kesimlerini korurken, fırsat eşitliğini kalıcı hale getiren temel bir güvenlik ağıdır. Engelli politikalarımız da bu anlayışın somut bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ MEMUR SAYISINI 82 BİN 638'E ÇIKARDIK'

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Her bir engelli kardeşimizin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği güçlü bir toplum inşa etmeye gayret ettik. 2012 yılında başlatılan EKPSS, bu hedefe hizmet eden adımlardan biridir. 2002 yılında kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, yapılan atamalarla bu sayıyı 15 kat artırarak 82 bin 638'e çıkardık. Burada önemli unsurlardan biri de EKPSS sürecinde engelli adaylarımızın yükünü azaltmak için sınav ücretinde sağladığımız katkıdır. Nitekim bakanlık olarak, 2024 yılı EKPSS kapsamında 33,8 milyon lira sınav ücretini biz karşıladık. Bu yıl, 8'incisi yapılacak sınav için de desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Engelli vatandaşlara yönelik, Evde Bakım Yardımı ve gündüz hizmetleri destek olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstihdamı artırmanın yanı sıra aile odaklı hizmetlerimizle engelli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Bu alanda temel politikamız, bireyin ailesinden ve sosyal çevresinden kopmadan, kendi yaşam alanında desteklenmesidir. Bugün itibariyle Evde Bakım Yardımımızdan 517 bin vatandaşımız yararlanıyor. Bugüne kadar, yaklaşık 240 milyar lira Evde Bakım Desteği sağladık. Diğer yandan evde bakım desteğimizi, ailelerin ve engelli bireylerin gün içinde eğitim, rehabilitasyon ve sosyal etkileşim imkanına erişebileceği gündüz hizmetleriyle tamamlıyoruz. Bu alanı, hizmet zincirimizin vazgeçilmez parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 187 gündüzlü bakım, rehabilitasyon ve aktif yaşam merkezleri ile öz bakım becerilerinden iletişim ve sosyal uyuma uzanan hizmetler sunuyoruz. Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta kurduğumuz Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri ile çocuklarımızı destekliyoruz. Bunun yanı sıra ailelerine rehberlik ederek çocuklarımızın gelişimlerini güçlendiriyoruz. Diğer yandan Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte ise 18 ilimizde 3 bin 789 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladık. Ayrıca, kamusal alanlardan dijital hizmetlere kadar her ortamda erişilebilirliği yaygınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yayımlanan iki önemli Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, engelli bireylerin bilgiye ve kamusal süreçlere erişimini bir standart haline getirdik. Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamamızla, engelli bireylerin hizmetlere daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz."