15 Yaşındaki Sürücünün Yolu Kestiği Kaza: İbrahim Eke Hayatını Kaybetti

BÜYÜKÇEKMECE'de 15 yaşındaki B.S. isimli çocuğun kullandığı cip, yol kenarında yürüyen İbrahim Eke'ye(44) çarptı. Ağır yaralanan Eke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki B.S.'nin kullandığı cip, yol kenarında yürüyen İbrahim Eke'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarının ardından bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen İbrahim Eke, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 15 yaşındaki sürücü B.S.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin yol kenarındaki İbrahim Eke'ye çarptığı anlar yer aldı.