Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü Şerif Emre Görmezoğlu, kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybederek devrildiği belirtildi.

Şerif Emre Görmezoğlu (15), idaresindeki 10 ANT 825 plakalı motosiklet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, yola savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Görmezoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İvrindi Mesleki ve Eğitim Merkezi öğrencisi olan Görmezoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
