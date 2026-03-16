Haberler

Sivas'ta babası ve ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 15 yaşındaki U.B.Y., babası ve ağabeyini tabancayla öldürüp babaanne N.Y.'yi yaraladı. Şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi. U.B.Y., babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Zanlı U.B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Annesi ve babası uzun süredir ayrı yaşayan U.B.Y'nin emniyetteki ifadesinde babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, cinayeti ise bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y'nin (70) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri tabancayla vurulan baba Süleyman Yurdakul (50) ve oğul Mehmet Yurdakul'un (24) hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan babaanne N.Y. ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Şüpheli U.B.Y. emniyet birimlerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

