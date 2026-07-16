15 Temmuz'un 10'uncu yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında, saat 00.13'te camilerden aynı anda sela okundu. İstanbul'un simgelerinden Taksim Camii ve Fatih Şehzadebaşı Camii'nde sela sesleri yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında darbe girişimi sırasında ülke genelindeki camilerde okunarak birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camiden yükseldi. İstanbul'un tarihi simgelerinden Taksim Camii ve Fatih Şehzadebaşı Camii'nde de sela sesleri yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı